Guido Bertolaso, Attilio Fontana e le voci di un litigio: "Fatti sentire, vorrei una mano per la fase 2"

Guido Bertolaso è in Sicilia per collaborare con il governatore Musumeci: una consulenza dietro pagamento simbolico di un euro. L’ex numero uno della Protezione Civile continua ad essere a disposizione di chi ritiene di aver bisogno della sua esperienza, nonostante abbia dovuto affrontare in prima persona il coronavirus. Si dice che ci sia stato qualche screzio tra Bertolaso e Attilio Fontana, ma quest’ultimo ha smentito pubblicamente: “Guido è tra le persone che stimo di più perché riesce a mettere insieme una capacità di fare le cose tipicamente lombarda ma accentuata. Con lui mi sono trovato non bene ma benissimo e per smentire concretamente la persona che ha detto che avevamo litigato, gli chiedo formalmente di farsi sentire, perché vorrei da lui una mano nella prosecuzione della fase 2”. Che è una fase molto delicata, nella quale “bisognerà fare tante cose - ha aggiunto il governatore, ospite di Arcadia2020 - e sono convinto che la strada che lui ha iniziato con l’ospedale in Fiera è quella che dovremo portare avanti anche in altre realtà”.

