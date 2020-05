Bruno Vespa, il compleanno dello "stimato avversario": gli auguri del rivale storico di Mediaset

30 maggio 2020 a

Il 27 maggio Bruno Vespa ha compito 76 anni, gli ultimi 24 trascorsi alla conduzione di Porta a Porta, il programma televisivo che è una colonna portante di Rai1. Maurizio Costanzo nella sua rubrica “Buona tv a tutti” che scrive per Libero ha reso omaggio al collega: “È un ottimo giornalista che diresse anche il Tg1 e che, da anni, conduce su Raiuno Porta a Porta. Per molto tempo è stato mio ‘avversario’ di talk show - ha sottolineato Costanzo, che per anni ha lavorato in Mediaset - e quindi di ascolti, ma abbiamo conservato sempre una reciproca stima e una solida amicizia”.

