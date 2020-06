Marco Damilano vuole vietare la piazza a Salvini e Meloni: "2 giugno? Solo per chi festeggia il 25 Aprile"

01 giugno 2020 a

Ecco la democrazia secondo Marco Damilano, direttore de L'Espresso, che dice la sua a Tagadà, il programma di Tiziana Panella del pomeriggio su La7. Schieratissimo come sempre a sinistra, Damilano "vieta" la piazza al centrodestra in occasione del 2 giugno, l'imminente festa della Repubblica. Secondo il direttore, infatti, il 2 giugno può essere festeggiato soltanto "da chi festeggia anche il 25 aprile". A proposito delle manifestazioni del centrodestra, aggiunge: "Non esiste Repubblica senza Resistenza". Insomma, per Damilano, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per avere il "diritto" di manifestare il 2 giugno dovrebbero scendere in piazza il 25 aprile. No comment.

