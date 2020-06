Bruno Vespa svela l'ultimo scandalo Alitalia: "Estremamente grave"

01 giugno 2020 a

a

a

Scende in campo Bruno Vespa. Contro Alitalia. Il conduttore di Porta a Porta su Rai 1 su Twitter cinguetta poco. Ma quando lo fa, sa come farsi sentire. E scrive: "Sono l’ultimo giapponese ad aver difeso Alitalia senza se e senza ma - premette -. Ma rifiutarsi di servire l'aeroporto di Brindisi regolarmente aperto da domani è estremamente grave dopo aver preso tre miliardi di sovvenzione", rimarca. Infine, Bruno Vespa conclude: "So che Michele Emiliano (il governatore della Puglia, ndr) sta intervenendo".

“Onore a Bruno Vespa, stimato avversario”. Anche Mediaset in ginocchio da Mister Porta a Porta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.