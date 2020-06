Luca Palamara, Piero Sansonetti contro la riforma Bonafede: "Il Csm va raso al suolo, ci vorrebbe la ruspa di Salvini"

02 giugno 2020 a

a

a

Piero Sansonetti interviene a Coffee Break su La7 sul tema scottante della magistratura. Il direttore de Il Riformista boccia severamente la prima bozza di riforma proposta da Alfonso Bonafede, che forse è il meno indicato di tutti per occuparsi di una questione così delicata. “La sua riforma non sta né in cielo né in terra - è il parere di Sansonetti - la magistratura non può autogovernarsi, un potere come questo sta prevaricando su tutti gli altri”.

"Occupazione quasi militare". Magistratura, l'esercito degli 84 di Luca Palamara: ecco la giustizia italiana

Al di là della vicenda delle intercettazioni di chat togate riguardanti Matteo Salvini, definito una “mer***” da fermare anche se ha ragione sul tema dell’immigrazione, per Sansonetti la questione è molto più ampia: “Il governo della magistratura è corrotto, i procuratori vengono scelti secondo logiche che non hanno nulla a che vedere con il merito. Si barattano processi e sentenze, siamo all’anno zero”. A questo punto arriva la proposta choc: “Il Csm va raso al suolo e rifatto non più con la maggioranza di togati. Questi non si possono autogovernare. Tutti i poteri si controllano tra di loro, a parte quello giudiziario e ora scopriamo che è corrotto. È necessario che la politica intervenga - è la chiosa di Sansonetti - ora sì che ci vorrebbe la ruspa di Salvini”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.