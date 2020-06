Vittorio Feltri a Fuori dal Coro: "Pieno di cacca e pipì, mi fa schifo". L'estate del direttore

03 giugno 2020 a

Oggi, mercoledì 3 giugno, riaprono le regioni: possibili gli spostamenti al di fuori dei confini. Ma a Vittorio Feltri non interessa granché, anzi non interessa proprio. Lo spiega ospite in collegamento a Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4, la puntata è quella del 2 giugno, in cui il direttore e fondatore di Libero spiega: "Io rimango a Milano, in Lombardia, dove lavoro, guadagno e abito. Io non vado al mare, che è un ricettacolo di tutte le deiezioni del mondo - rimarca -. È pieno di cacca e pipì. Poi mi piace moltissimo stare in questa città, mi offre tutto ciò di cui ho bisogno. Invito gli italiani a non andare in Grecia, noi abbiamo la Magna Grecia: andiamo lì, si parla italiano, i rapporti sono più facili", conclude Vittorio Feltri.

