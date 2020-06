Claudio Martelli a Stasera Italia, Azzolina e Gualtieri punti deboli del governo Conte: "La scuola è una voragine, mentre il ministro..."

03 giugno 2020 a

Gualtieri e Azzolina. Sono loro, secondo Claudio Martelli, ex delfino di Bettino Craxi e ministro della Giustizia, oggi direttore de L'Avanti, i due talloni d'Achille del governo Conte. Se la grillina Lucia Azzolina, spiega a Stasera Italia, ha aperto "una voragine" nella scuola, il primo, invece, è l'uomo giusto nel posto sbagliato.

Il ministro Pd dell'Economia Roberto Gualtieri, sottolinea Martelli, "è un eccellente ministro del Bilancio o dei Rapporti con l'Europa. Non so se lo è altrettanto dal punto di vista della capacità di rimettere in moto l'economia produttiva. intendendo il terziario, il turismo e in qualche misura il sostegno della domanda da parte delle famiglie. Tante misure tardano ad arrivare e appaiono insufficienti". Come dargli torto.

