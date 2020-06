Sallusti imbarazza Bersani: "Destra assassina? Allora dimentica quella volta in cui lui era in rianimazione"

05 giugno 2020 a

"Con il centrodestra al governo non sarebbero bastati i cimiteri". Una frase, quella di Pier Luigi Bersani sulle vittime di coronavirus, che non è piaciuta a nessuno neppure ad Alessandro Sallusti. E così il direttore del Giornale dedica proprio al leader di Articolo Uno il suo editoriale. "Non so se in vino veritas - esordisce -, ma Bersani ha gettato la maschera del moderato di buon senso che ama indossare nelle sue apparizioni televisive e lo ha detto con chiarezza: per lui chi non è di sinistra è un assassino, quantomeno un incapace". Eppure Bersani sembra aver dimenticato un piccolissimo dettaglio, perché quando il diretto interessato "ebbe un serio problema di salute tanto da essere ricoverato in rianimazione, titolammo a tutta pagina, con lo stupore dei nostri lettori, 'Forza Bersani', che non è esattamente uno slogan criminale". Slogan in prima anche se da sempre Bersani è un avversario politico di Silvio Berlusconi, ma d'altronde - a differenza di quanto il leader di Articolo Uno va dicendo - la destra è anche questo. "Non sappiamo - prosegue Sallusti - se il medico che gli salvò la vita fosse di sinistra o di destra, sappiamo che i medici si dividono in bravi e non bravi - come i politici e i giornalisti in onesti e disonesti - e che solo da queste percentuali dipende l'affollamento dei cimiteri e la verità". Niente di più.

