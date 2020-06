Elsa Fornero a Un Giorno da Pecora: "Quella volta che mi sono ubriacata", colpa del gioco della grolla

05 giugno 2020 a

Elsa Fornero ha reso pubblico un piccolo episodio del suo passato in cui ha rotto gli schemi. Ospite del programma "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, ha ricordato quando da giovane, durante un momento di relax in montagna, ha alzato un po’ troppo il gomito. La Fornero, spinta dai conduttori che le hanno chiesto quale sia stata l’azione più "scatenata" della sua vita, ha risposto senza esitare: "Scatenata è un termine che non mi piace, diciamo che da giovane la cosa più scatenata che ho fatto è stato ballare il twist ed il rock&roll".

"Non si è mai ubriacata?”. L’ex ministro, a quel punto, ammette: "È successo una sola volta, in Val D'Aosta. Dopo una lunga camminata, abbiamo mangiato in un rifugio e lì c'è stata la grolla". In pratica una specie di gioco dal regolamento molto semplice: "Quando si passa da bere e si beve un sorso ogni volta. Morale: io sono finita sotto al tavolo...".

