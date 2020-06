Dritto e rovescio, Claudia Fusani irride Rinaldi in diretta e Cruciani la riprende: "Mi stupisco che una donna di sinistra come te..."

05 giugno 2020 a

Durante la puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio, l'ospite Giuseppe Cruciani de La Zanzara ha polemizzato con la giornalista Claudia Fusani per avere preso in giro l'eurodeputato leghista Antonio Maria Rinaldi: “Mi stupisce che una donna di sinistra come te metta in evidenza una caratteristica fisica del suo interlocutore per metterlo in ridicolo, visto che quando questo accade ad una donna parlate sempre di body-shaming.”

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLegaSalvini%2Fstatus%2F1268879244685389825&widget=Tweet

Poi tornando sui temi economici e dibattendo anche con la depuatata del Pd Alessia Rota, sui ritardi che l'Unione Europea ha nei confronti del nostro paese nel concedere finanziamenti, ha spiegato che: "I soldi servono ora e non nel 2021". Questo in sostanza il pensiero del giornalista di Radio24. Riflessione apprezzata dal sito twitter Lega -Salvini premier che ha retwittato l'intervento del giornalista.

