Naike Rivelli, il nudo integrale nell'orto e l'affondo sul governo: "Con il c***o sulle poltrone"

Naike Rivelli sa come attirare l’attenzione e far discutere il mondo dei social. La figlia di Ornella Muti non è nuova alle provocazioni e all’utilizzo del suo splendido corpo come mezzo per propagare le sue riflessioni su vari temi di attualità, anche politica. Stavolta la Rivelli ha pubblicato su Instagram un video in cui è ritratta completamente nuda nell’orto, del quale mostra fiera i risultati. Ma nella didascalia ci aggiunge un affondo all’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte: “Mentre il governo siede il c***o sulle sue poltrone, noi selvaggi ci facciamo il c***o nell’orto”.

