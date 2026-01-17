La volta buona, bomba Naike su Caterina Balivo: "Mai più da lei"

"In Tv, ormai, ci vado solo per sfruttarla dopo che mi sono sentita sfruttata per una vita": Naike Rivelli lo ha detto in un'intervista a Fanpage aggiungendo che "in quei contesti ci sono persone che vogliono gestire la tua vita e come la racconti. Vogliono scavare negli affari tuoi più intimi senza rispetto. Io ho bisogno di visibilità per portare avanti le mie varie iniziative, non lo nego, ma un conto è promuovere qualcosa, un altro è usare la tua vita privata per fare ascolti".

La figlia di Ornella Muti, poi, ha raccontato un episodio in particolare. Un episodio che sarebbe accaduto nello studio di Caterina Balivo a dicembre 2024: "Ero andata a presentare la mia canzone e invece mi ha chiesto tutt'altro. Mi ha distrutta. C'eravamo accordate di non parlare di determinate cose personali, ma poi me le ha chieste quando eravamo in diretta. Non era la prima volta che lo faceva e infatti non tornerò mai più a La volta buona. D'ora in poi non mi frega più. Sono contenitori dove la mia vita viene trasformata a uso e consumo del loro racconto trash".