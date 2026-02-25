Libero logo
mercoledì 25 febbraio 2026
Sanremo 2026, Naike Rivelli furiosa con Fedez: "Mai visto nulla del genere", il caso-bodyguard

1' di lettura

Siamo entrati nel vivo di Sanremo 2026: oggi, mercoledì 25 febbraio, la seconda serata della kermesse condotta da Carlo Conti. La prima sera si è registrato un netto calo dello share rispetto all'anno precedente, l'anno dei record. Insomma, difficile fare meglio.

Tant'è, nell'attesa filtrano indiscrezioni, gossip, aneddoti che riguardano la kermesse. E uno di questi, rilanciato da Dagospia, riguarda Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti.

Il punto è che, come scrive Dago, Naike Rivelli si è scatenata contro Fedez. La ragione? Le guardie del corpo del rapper, impegnato al Festival insieme a Marco Masini, le impedivano di uscire da un evento che si teneva a Casa Sanremo per prendere una boccata d'aria. "Con mia madre Ornella Muti ho conosciuto personalità in tutto il mondo ma non ho mai visto nessuno comportarsi così", ha tuonato Naike Rivelli.

Sanremo 2026, il diktat di Can Yaman sulle telecamere: il rumor scuote l'Ariston

Divo davanti alle telecamere, ma dietro le quinte... senza telecamere. Can Yaman si sarebbe reso protagonista di un curi...

E ancora, da fervente animalista quale è, Naike rilancia la polemica sulle piume d'animali che hanno fatto capolino all'Ariston nella prima serata. Polemica, però, subito smorzata da Carlo Conti, il quale ha fatto sapere, riferendosi ad Elettra Lamborghini, che "sono piume finte". Naike Rivelli tira un sospiro di sollievo...

Sanremo 2026, Sayf manda in tilt la sinistra: "Amo l'Italia. Rispetto Ghali, ma..."

Esordio col botto per Sayf, uno dei 30 concorrenti in gara a Sanremo 2026. Rapper di 26 anni, il ragazzo autore del bran...
