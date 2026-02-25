Sanremo 2026, Naike Rivelli spiana Fedez: "Piccolo personaggio, re di stic***"

Dopo il primo affondo nel pomeriggio, Naike Rivelli torna a picchiare durissimo contro Fedez. E la polemica scuote il Festival di Sanremo 2026. "Se avete successo nella vita, vi do un consiglio importante non vi atteggiate come fa Fedez".

Così, in un durissimo post sui social, la Rivelli si scaglia contro il rapper che oggi era a Casa Sanremo. "La cosa che ho visto - prosegue - è sconvolgente, io ho 51 anni, sono la figlia di Ornella Muti, viaggiamo in tutto il mondo, abbiamo conosciuto tutti, da Putin a tutte le celebrità del mondo, ma proprio quelle storiche, importanti".

E ancora: "Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non che cosa, che ha bloccato tutta Casa Sanremo, con sei o sette persone come se fosse il re di stica..., tutti noi bloccati come degli sfigati, non si può passare, volevo uscire a prendere una boccata d'aria perché fa caldo, mi stavo sentendo male, ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito". Bordate contro Fedez e contro l'atteggiamento delle sue guardie del corpo: si attendono repliche.