Annalisa Chirico su Conte e gli Stati generali dell'economia: "Invita Fuksas e Tornatore? Sindrome da Grande Fratello"

05 giugno 2020 a

“Nei prossimi giorni completeremo un lavoro iniziato con il comitato guidato da Vittorio Colao e avremo gli Stati generali dell’economia”. Così Giuseppe Conte ha lanciato la proposta di un raduno delle menti più brillanti del Paese per discutere su quali fondamenta poggiare la ricostruzione dell’Italia, che deve fare i conti con il Pil destinato a crollare ai minimi storici dal 2000 a causa dell’emergenza coronavirus. Stando alle indiscrezioni di Repubblica, per parlare della ripresa economica il premier avrebbe puntato anche ad alcuni Vip, che rispondono ai nomi del regista Giuseppe Tornatore e Massimiliano Fuksas, mentre l’invitato di spicco dovrebbe essere Mario Draghi. “Gli Stati generali con Fuksas e Tornatore? Ogni giorno che passa, il premier Conte appare prigioniero della sindrome Grande Fratello”, è il commento di Annalisa Chirico. “Per la rinascita italiana, più che gli artisti, vanno coinvolte le energie migliori per un’azione tempestiva ed efficace. Basta fuffa”, ha chiosato la giornalista de Il Foglio.

