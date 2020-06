Beppe Grillo pubblica una ricerca sul suo blog, ma è uno scivolone: più analfabeti nelle regioni che votano M5S

06 giugno 2020 a

Quella di Beppe Grillo sul suo blog sembra quasi una gaffe. Il fondatore del Movimento 5 Stelle pubblica sul sito una ricerca che dimostra come proprio le regioni che più hanno votato M5s sono in testa alla classifica dell'analfabetismo. "Analfabetismo digitale: liberi di disinformare" è il titolo dell'articolo a firma Niccolò Morelli citato dal Tempo. Qui si legge: "Rifacendosi all’indagine Piaac quello che emerge è che nonostante i tassi di alfabetizzazione sfiorino il 100% in Italia, la percentuale di analfabeti funzionali è per distacco la più alta di tutta Europa". Le percentuali più alte, stando allo studio riportato, si riscontrano al Sud e a Nord-Ovest dell’Italia. La regione più analfabeta funzionale è la Basilicata, con il 13,8%, seguita dalla Calabria (13,2%). Ed ecco che si arriva al punto: alle Politiche del 2018 il Movimento 5 Stelle in Basilicata ha ottenuto il 44,36% delle preferenze alla Camera e il 43% al Senato e alte percentuali anche in Calabria. Tutto chiaro ora.

