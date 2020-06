Lega contro Massimo Mantellini: "Chiudere i lombardi in Lombardia? Vomitevole, ed è un 'intellettuale' di Conte"

06 giugno 2020 a

a

a

“La dico piano: chiudiamo i lombardi in Lombardia. Almeno per questa estate”. Con queste poche parole espresse in un tweet, Massimo Mantellini ha sollevato una discussione piena di polemiche. Probabilmente quella dello scrittore era una provocazione, che però fa a pugni con la realtà dei fatti: in Lombardia lavorano e risiedono milioni di persone che non sono lombarde, come la mettiamo? In più fa storcere il naso a molti il fatto che uno degli “esperti esterni” del gruppo di lavoro sul fenomeno dell’odio online si presti alle polemiche sulla Lombardia.

"Un problema nazionale". "Giusto, diciamo le cose come stanno". Parenzo-Panella, ping-pong della vergogna contro la Lombardia

“Costui è un ‘intellettuale’ scelto dal governo Conte per la task force contro l’odio in rete - ha commentato la pagina ufficiale della Lega - ormai hanno superato ogni limite. Vomitevole”. Poco dopo è arrivata la replica del diretto interessato, che probabilmente non si aspettava di scatenare un putiferio: “Due cose interessanti mi pare escano dai commenti del mio tweet precedente. La prima - sostiene Mantellini - è che mi pare ci sia moltissima tensione in giro. Più del solito. La seconda che esiste un riflesso automatico per cui se tu parli di salute, molti rispondono parlando di soldi”. Non ci vuole un ‘intellettuale’ per capire che la tensione è diretta conseguenza della crisi economica innescata da mesi di lockdown.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.