Non è l'Arena, la firma del Fatto Sandra Amurri inchioda Travaglio: "Vado da Giletti anche se il direttore non vuole"

Un caso piuttosto clamoroso che riguarda Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti, e la puntata che andrà in onda stasera, domenica 7 giugno, su La7. Già, perché si tornerà a parlare del caso Alfonso Bonafede-Nino Di Matteo. Ospite in studio ecco Sandra Amurri, giornalista del Fatto Quotidiano che da sempre segue l'antimafia siciliana. Ma, attenzione, la Amurri ci fa sapere che sarà in trasmissione contro il parere di Marco Travaglio, direttore del Fatto, che evidentemente preferirebbe che del caso Bonafede-Di Matteo non si parlasse. Lo fa sapere direttamente la Amurri, con un posto piuttosto clamoroso pubblicato su Facebook. "Domenica dalle ore 22 sarò ospite a Non è l'arena con me fra gli altri il Consigliere del CSM Sebastiano Ardita, Luigi De Magistris.... .Preciso che parteciperò a titolo personale in quanto non sono stata autorizzata dal direttore a partecipare in qualità di caposervizio-inviato del Fatto . Se avete impegni, rimandateli". Parole pesantissime, quelle della Amurri. E Travaglio che dice?

