Diletta Leotta, terrore nella notte: raid in casa di un gruppo di banditi, il bottino è pazzesco

Colpo grosso a casa di Diletta Leotta, una bruttissima disavventura per la conduttrice di Dazn. Nella notte tra sabato e domenica 7 giugno, dei topi di appartamento hanno fatto irruzione nella sua casa, in zona Corso Como a Milano, rubando gioielli, orologi e soldi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i banditi sarebbero penetrati nell'appartamento al nono piano forzando una finestra, per poi rimuovere e asportare la cassaforte e fuggire col bottino. E che bottino: stando a quanto si apprende, i ladri avrebbero rubato oggetti per un valore complessivo di 150mila euro. Nel dettaglio, a Diletta Leotta sono stati sottratti otto orologi di pregi, la maggior parte dei quali Rolex.

