Raffaella Fico, foto in bianco e nero da capogiro: in bikini e in versione super sexy

07 giugno 2020 a

Raffaella Fico ha scelto il filtro in bianco e nero per mostrare il suo fisico scolpito: anche senza colori, è sempre un gran spettacolo. Lo dicono i suoi fan e molti dei follower che la seguono su Instagrma, dove l'ex compagna di Mario Balotelli ha pubblicato alcuni scatti molto "bollenti" in costume.

Non sembra aver bisogno del consueto test della “prova costume” Raffaella Fico, almeno giudicando il successo che ha avuto l’ultimo suo post pubblicato in rete che la ritrae mentre indossa un sensuale costume da bagno a due pezzi, che rivela le splendide forme della ragazza. Come presumibile la foto è diventata subito virale.

