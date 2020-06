Non è l'Arena, Nunzia De Girolamo inchioda Alfonso Bonafede: "Sul 41 bis ci deve delle spiegazioni"

08 giugno 2020 a

a

a

Il "processo" ad Alfonso Bonafede prosegue, impietoso e durissimo, negli studi di Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti su La7. Si torna a parlare della scarcerazione dei boss durante il coronavirus, e il consigliere del Csm Sebastiano Ardita afferma che a suo giudizio nel mirino c'era il 41 Bis, in un tentativo di renderlo più soft. Parole pesantissime riprese e commentate da Nunzia De Girolamo, ospite in studio, che le usa per porre delle domande al ministro della Giustizia grillino: "Ardita dice che c'è un tentativo di smontare la durezza del 41 bis. Sono parole gravissime, queste. Qualcuno dovrà dare una risposta. Sta parlando un magistrato, componente del Csm, una persona che ha una storia e che è stata a Dap - rimarca la De Girolamo -. E Ardita ci dice che a fronte di questa decisione c'è ben altro. E chi ci dà spiegazioni? Noi cittadini normali cosa dobbiamo pensare di questo Paese? Ci aspettavamo ben altro da parte del ministero della Giustizia", conclude tagliente la De Girolamo.

"Qualcuno si è mosso? Sento puzza di 'ndrangheta". De Magistris, bomba atomica: Bonafede ora che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.