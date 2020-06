Non è l'arena, Sandra Amurri su Basentini: "Doveva fare il magistrato in Svizzera". Che ne pensa Marco Travaglio?

08 giugno 2020 a

Nel mirino non solo Alfonso Bonafede, ma anche Francesco Basentini, l'ormai ex capo del Dap, il dipartimento amministrazione penitenziaria, la poltrona che Nino Di Matteo disse essere destinata a lui salvo poi dover fare i conti con il cambio di direzione del ministro della Giustizia grillina. Di Basentini se ne parla a Non è l'arena di Massimo Giletti, nella puntata in onda su La7 domenica 7 giugno. E contro di lui apre il fuoco anche Sandra Amurri, firma del Fatto Quotidiano ospite in collegamento con la trasmissione ma non sotto "l'etichetta" del Fatto: la stessa Amurri, prima della diretta, aveva fatto sapere su Facebook di partecipare a titolo personale perché "il direttore", ovvero Marco Travaglio, non le aveva concesso di partecipare in veste di inviata del quotidiano. E questo, forse, anche perché la Amurri contro Basentini ha picchiato duro. Una frase, su tutte: "Il dottor Basentini, visti i comportamenti, chiamiamoli così, dei genitori, avrebbe dovuto fare il magistrato in Svizzera". Touché. Per inciso, Basentini si è dimesso dopo gli avvenimenti delle ultime settimane, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, prima con le rivolte in carcere e le evasioni, dunque con le scarcerazioni dei boss mafiosi.

