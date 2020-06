Maria Elena Boschi, paparazzata clamorosa a Capalbio: nella foto una pesantissima assenza

08 giugno 2020 a

Pizzicata. Si parla di Maria Elena Boschi, con capello voluminoso, camicia bianca e occhiale da sole un poco da diva. Pizzicata dall'obiettivo di una macchina fotografica che ha consegnato lo scatto dritto dritto a Dagospia. Ed eccola, l'esponente di Italia Viva ed ex ministro, in quella che Dago definisce l'"ultima spiaggia". Quale sarebbe? Presto detto: quella esclusiva di Capalbio, uno dei luoghi simbolo della sinistra radical-chic. Dago ci fa sapere che la Boschi ha trascorso un weekend a Capalbio all'albergo Valle del Buttero insieme a Francesco Bonifazi e ad alcune amiche. E sempre Dago si interroga sibillino: "Che fine ha fatto Giulio Berruti? L'ha abbandonato sul prato di Villa Borghese?". Il riferimento è ad alcune foto pubblicate nei giorni scorsi dai settimanali di gossip che mostravano la Boschi insieme a Berruti e la sua famiglia al parco; Boschi e Berruti stando alle cronache rosa avrebbero una relazione. Ma ieri, Giulio, non c'era...

