Barbara Palombelli: "Lilli Gruber? Io e lei, dal parrucchiere...". Ciò che nessuno poteva immaginare

Barbara Palombelli contro Lilli Gruber. Talk contro talk. Stasera Italia versus Otto e Mezzo. Mediaset contro La7. Insomma, due colossi a confronto. “Tra noi non c’è rivalità, ci incontriamo dal parrucchiere, Roberto D’Antonio, condividiamo l’interesse per la politica e probabilmente anche dell’altro”, racconta la Palombelli a La Stampa riferendosi alla Gruber (ex giornalista del Tg1 ed ex eurodeputato).

Insomma, tra le due donne non ci sarebbe alcuna rivalità basata sugli ascolti dei due programmi che vanno in onda nella stessa fascia oraria. La Palombelli, sicuramente, è artefice di un rinnovamento di Rete 4 che punta molto sull’informazione e approfondimento giornalieri (con risultatati sorprendenti). “Senza risse, senza comici e senza trucchi abbiamo cercato di spiegare quello che succedeva andando sempre in diretta”, precisa la Palombelli a La Stampa riferendosi al periodo di emergenza sanitaria.

