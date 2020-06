Massimo Giletti candidato con la Lega a Torino? "Carnevalata". Si tira indietro, ecco chi prende quota

09 giugno 2020 a

Massimo Giletti candidato sindaco a Torino in quota Lega? Il. volto de La7 ha detto no. Lo stesso capogruppo alla Camera e segretario della Lega del Piemonte Riccardo Molinari, ha negato poi la trattativa. "Conosco Giletti perché mi capita di partecipare alla sua trasmissione, ma non abbiamo mai parlato di una candidatura a sindaco" , ha spiegato. Lo stesso Giletti ha definito l'indiscrezione "una notizia da Carnevale. Mi basta già quello che faccio e il ruolo di presidente nell'azienda di famiglia dopo la scomparsa di mio padre, e non vedo per me un futuro da sindaco". Il profilo di del presentatore tv, scrive Repubblica, combaciava però molto bene con l'identikit tracciato un anno fa da Salvini rispetto al futuro candidato del centrodestra per Torino. Ora in testa alla lista della Lega c'è l'imprenditore delle acque e del Barolo, Paolo Damilano che la Lega avrebbe voluto vedere in corsa già un anno fa contro Sergio Chiamparino per la guida del Piemonte.

