Giulio Tremonti, il gioco delle tre buste per Conte: "Sapete cosa c'è scritto nell'ultima?"

L'ex ministro Giulio Tremonti prepara le tre buste per Giuseppe Conte. L'ex uomo delle finanze di Silvio Berlusconi, ospite di Stasera Italia, commenta con perfida ironia lo sfogo di del premier contro "i pezzi dello Stato che remano contro le riforme del governo" riportato dal Corriere della Sera. "In America dicono così: un governo, di fronte a una crisi, chiede a chi c'era prima che cosa fare. E quello di prima dice: ti do tre buste, a ogni crisi ne apri una. Prima crisi: nella busta c'è scritto dai la colpa all'opposizione. Seconda crisi: dai la colpa alla burocrazia. Terza crisi: prepara tre buste". E insieme alle buste, le valigie.

