Augusto Minzolini contro Marco Travaglio querelato da Renzi: "Faccia di c***"

“Faccia di c*** Travaglio se la prende perché Matteo Renzi lo porta in tribunale per il suo vezzo di affibbiare nomignoli offensivi dall’alto di una cattedra morale tutta da verificare”. Augusto Minzolini offre un po’ della sua stessa medicina contro Marco Travaglio, che nell’edizione odierna del Fatto Quotidiano scrive del “mitomane recidivo”. Ovvero di Matteo Renzi, che ha ripreso le cause civili al quotidiano diretto da Travaglio: l’ultima riguarda la definizione “mitomane molesto” affibbiata all’ex rottamatore sulle colonne del Fatto. Il direttore fa ironia sul leader di Italia Viva che “mentre nega di essere un mitomane e trascina in tribunale chi afferma che lo sia, non perde occasione per dimostrarlo”. Minzolini si dice però sorpreso dall’atteggiamento di Travaglio, che non nasconde del risentimento nei confronti di Renzi: “Faccia di c*** Travaglio se la prende perché Renzi lo porta in tribunale per il suo vezzo di affibbiare nomignoli offensivi dall’alto di una cattedra morale tutta da verificare. Mi sorprende:conoscendone tendenze culturali pensavo che per lui i tribunali fossero un habitat naturale", conclude un tagliente Minzolini.

