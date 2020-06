DiMartedì, Alessandro Sallusti difende Matteo Salvini sulle mascherine e gli ricorda i veri problemi

10 giugno 2020 a

Alessandro Sallusti, ospite di Giovanni Floris nel suo DiMartedì in onda su La7, è intervenuto nel dibattito sull'uso delle mascherine. Dopo il botta e risposta tra il conduttore e Matteo Salvini sull'uso corretto della mascherina, il direttore del Giornale ha voluto ricordare: "Se c'è qualcuno che ha messo in dubbio la mascherina sono Giorgio Gori, Nicola Zingaretti e il capo della Protezione civile. Poi c'è in corso un attacco alla Lombardia che forse a Salvini dovrebbe interessare di più".

Il pensiero del giornalista che ha voluto sottolineare che, il vero problema, è l'attacco concentrato sulla regione Lombardia per la gestione dell'emergenza coronavirus. Quasi un complotto contro la regione governata dalla Lega assieme al centrodestra.

