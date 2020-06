Giorgia Meloni a Maurizio Costanzo: "Se ho mai fumato uno spinello?", chi è il vero alternativo

10 giugno 2020 a

Giorgia Meloni a tutto campo a L'intervista di Maurizio Costanzo. Arrivano le prime anticipazioni dell’intervista che andrà in onda domani 11 giugno in seconda serata su Canale 5. La leader di Fratelli d’Italia sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista politico e personale: i sondaggi certificano all’unanimità la sua ascesa, tanto da arrivare ad insidiare il Movimento 5 Stelle per il ruolo di terzo partito italiano. La conversazione con Costanzo ha però toccato soprattutto la sfera intima e privata: il noto giornalista ha addirittura chiesto alla Meloni se avesse mai fumato uno spinello. “Non ho mai voluto provare la droga per anticonformismo - ha risposto la leader di FdI - mai fumato uno spinello, lo facevano tutti. Secondo me sei alternativo se non fumi le canne”. Poi Giorgia ha svelato il suo grande sogno nel cassetto: “È fare la radio, anche se non credo di avere una voce radiofonica. La adoro - ha confidato a Costanzo - è una dimensione che dà molta più rilevanza a chi sei, rispetto alla televisione”.

