Myrta Merlino a Matteo Salvini: "Finché non lo dice, non tornerà a Palazzo Chigi". La secca replica del leghista

Più Matteo Salvini prova a spiegare la posizione della Lega sull’euro e l’Unione in generale, più i conduttori delle trasmissioni tv sembrano non capire. Sia Giovanni Floris a DiMartedì che Myrta Merlino a L’aria che tira hanno messo sotto torchio l’ex ministro, che ha detto a chiare lettere di voler cambiare l’Europa dall’interno e di non prendere in considerazione l’uscita, se non come scenario estremo, praticamente irrealizzabile. “Secondo me finché lei non dice ‘l’Europa è casa mia e l’euro non si tocca’, non tornerà a Palazzo Chigi”, è la previsione-minaccia della Merlino, che provoca la reazione basita di Salvini. “Ma l’Europa è casa mia”, replica il leghista, probabilmente stanco da questo bombardamento mediatico in chiave Ue. “Siamo arrivati agli anatemi - è il commento di Claudio Borghi - se non ti inginocchi giurando fedeltà all’euro non avrai più i tuoi diritti civili. Non puoi fare il ministro, non puoi fare il premier”. Poi il deputato leghista si rivolge direttamente alla Merlino: “Ma non ti rendi conto che è gravissimo?”.

