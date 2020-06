Alessandra Ghisleri, il problema del centrodestra: "Non c'è una linea. Come promettere ogni giorno un gelato a un bimbo"

10 giugno 2020 a

Fermi tutti, abbiamo un problema nel centrodestra. Parola della sondaggista che non sbaglia mai, Alessandra Ghisleri, che ha detto la sua in un intervento a Tagadà, il programma del pomeriggio in onda su La7 e condotto da Tiziana Panella. Secondo la presidente di Euromedia Reseach, il problema del centrodestra è che "manca una linea unitaria", insomma ognuno porta avanti le sue istanze. Dunque, riferendosi all'incontro del 2 giugno a Roma, aggiunge: "Non può bastare una manifestazione". E ancora, torna sul rapporto tra il centrodestra e il suo elettorato, e per spiegarlo sceglie queste parole: "Come un bambino a cui si promette un gelato tutti i giorni e poi non glielo si dà", conclude la Ghisleri.

