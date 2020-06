Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte: "Senza ritegno davanti a 35mila morti"

12 giugno 2020 a

Mentre Giuseppe Conte veniva interrogato a Palazzo Chigi dalla pm di Bergamo, ecco piovere la cannonata di Annalisa Chirico contro il premier. Tutto nello spazio di un tweet, in cui la firma del Foglio cita un estratto dell'intervista del premier a La Stampa, una delle numerose concesse oggi, venerdì 12 giugno: "Tornando indietro la farebbe la zona rossa? ‘No, ho agito in scienza e coscienza’, risponde Conte su La Stampa. Io dico: sono morti 35mila italiani, Nembro&Alzano le zone più colpite in proporzione alla popolazione, e il premier insiste in una sciocca autodifesa, senza ritegno", conclude la Chirico picchiando durissimo.

