Ferruccio De Bortoli sulla Lombardia: "Forse noi un po' arroganti, ma accuse e processi sommari sono sbagliati"

Dopo l'intervento in un'intervista sull'Huffington Post, Ferruccio De Bortoli ripete quanto detto a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7. Si parla di coronavirus, del linciaggio nei confronti della Lombardia. L'ex direttore del Corsera premette che "sicuramente la Lombardia ha le sue responsabilità", ma aggiunge di essere "contrario ai processi sommari, errori sono stati fatti un po' da tutti". Dunque punta il dito contro il "rimpallo di responsabilità". E ancora: "Ho apprezzato che Attilio Fontana abbia ammesso gli errori". E ancora: "Lombardi e milanesi forse sono stati un po' arroganti sul modello lombardo, sul fatto di essere la locomotiva del Paese. Mi spiace però per delle accuse anche un po' esagerate, la Lombardia è stata investita da un fenomeno di violenza straordinaria", conclude De Bortoli. Un riferimento a Giuseppe Conte e Travaglio e al loro puntare il dito in modo ossessivo contro la Regione? Chissà...

