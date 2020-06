Enrico Mentana su Sergio Mattarella: "Nessuno lo ha ascoltato. Giuseppe Conte ha più responsabilità di tutti"

12 giugno 2020 a

Che ruolo ha avuto il Quirinale nell’emergenza coronavirus? È la domanda che Myrta Merlino pone a Enrico Mentana, ospite speciale de L’aria che tira. “Sergio Mattarella è stato fondamentale - ha risposto il direttore del Tg La7 - la sua figura è in qualche modo il piedistallo su cui mettiamo ogni tipo di discorso. Purtroppo non è stato ascoltato minimamente”. Mentana si riferisce agli scontri degli ultimi giorni tra il governo e l’opposizione, con quest’ultima che ha rispedito a Giuseppe Conte l’invito agli Stati generali, definiti un’inutile passerella romana di dieci giorni.

“Mattarella in tempi non sospetti - ricorda Mentana - ha cominciato a dire che non era il tempo delle liti e delle divisioni. Poi è stato a Codogno per celebrare la festa della Repubblica e anche lì ha parlato di dialogo, disponibilità e ascolto reciproco”. Per il direttore del Tg La7 è però sbagliato addossare le colpe della mancata collaborazione al centrodestra: “L’opposizione fa l’opposizione, mentre Conte governa e ha delle responsabilità in più. Mattarella ha ricordato queste cose in maniera chiarissima, sono sicuro che non gli è piaciuto quello che hanno fatto un po’ tutti, da Conte a Salvini, passando per Fontana e Gallera”.

