Francesco Verderami, il retroscena su Giuseppe Conte: "La prima reazione alla contestazione, davvero non immaginava"

“Con chi ce l’hanno?”. Questa è stata la prima reazione di Giuseppe Conte, che secondo Francesco Verderami davvero non immaginava di essere il destinatario di quel “buffone, buffone” udito tra la folla di via del Corso, dove il premier è stato contestato dopo una conferenza stampa tenuta davanti Palazzo Chigi. Conte ha così scoperto sulla propria pelle lo scarto che c’è tra i sondaggi che si leggono su carta e il paese reale che si sente nelle piazze. “È scontato che l’abbia presa malissimo - scrive Verderami - più interessante è come d’istinto il premier abbia confidato di non voler accettare la parte che gli stanno ritagliando: quella del capro espiatorio”. Secondo la firma del Corriere della Sera, l’episodio della contestazione nasconde una verità importante: “Da quando è finito il lockdown, basta spostarsi di qualche metro, da Palazzo Chigi a Montecitorio, per assistere quotidianamente a manifestazioni di protesta e ascoltare il grido ‘ladri, ladri’ che saluta i deputati ogni qualvolta escono dalla Camera”.

