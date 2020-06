Marco Travaglio ricoperto di critiche: "Il prestito al Fatto? Ora si capisce l'amore sviscerato di 'Marco' nei confronti di Giuseppi”

13 giugno 2020 a

Marco Travaglio ricoperto di ironia sui social. Nel mirino del web il prestito da 2 milioni e mezzo al Fatto Quotidiano e garantito dallo Stato. “Se non li restituisce Travaglio li restituisce Conte. Adesso si capisce l’amore sviscerato di "Marco" nei confronti di Giuseppi” cinguetta un utente. E ancora: “Gli affari vanno maluccio, pare... Ma la fortuna non è sempre una dea bendata. Colpo di scena: Conte garantisce il prestito a Travaglio”. E poi: “E nel decreto pare che spunta il fango di Travaglioche chiede 1 prestito garantito dallo Stato di 2,5 milioni€ non è chiaro x cosa. Ma nn dovevano essere prestiti x l'emergenza messi in campo dal governo x attutire l’impatto dell’epidemia di Covid sull’economia?”. Insomma, agli italiani il prestito al direttore filo-Conte non è proprio andato giù.

