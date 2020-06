Alesandro Sallusti contro Gad Lerner: "Il rivoluzionario con il Rolex e amante degli yacht”

15 giugno 2020 a

Alessandro Sallusti nel suo editoriale sul Giornale è tornato ad occuparsi della vicenda Indro Montanelli. La statua del giornalista è stata imbrattata e vandalizzata con le scritte in nero di "Razzista, stupratore". Sallusti ha criticato pesantemente gli autori del gesto, ma anche chi non lo ha fatto troppo duramente: come nel caso di Gad Lerner.

Sallusti scrive: "Nelle prossime ore sapremo chi sono gli eroi di oggi e scopriremo forse che si abbeverano al verbo di Gad Lerner, il rivoluzionario col Rolex amante degli yacht dei suoi editori miliardari, che nei giorni scorsi per farsi notare ha aperto una linea di credito con i contestatori della memoria montanelliana", sentenzia il direttore del Giornale.

