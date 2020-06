Myrta Merlino sul'Aria Che Tira: “Il mio sogno da sempre”, proprio lui...

15 giugno 2020 a

Myrta Merlino si prepara alla chiusura della stagione televisiva con lo speciale dell'Aria che tira di stasera. L'occasione è data dal fatto che il suo programma ha raggiunto le duemila puntate. La conduttrice di La7, intervista dalla Stampa, rivela i suoi obiettivi e i sogni televisivi. Non ha voglia di cambiare? "L'Aria che tira è la mia croce e la mia delizia, adoro questo programma e non ho intenzione di lasciarlo, però sento il bisogno di rimettermi in gioco, con Andrea Salerno (direttore de La7) stiamo ragionando su altre possibilità, mi piacerebbe fare anche altro, per esempio dei reportage. Vedremo".

Una media di 2500 ospiti all'anno. Chi avrebbe voluto intervistare e non è venuto? "Il mio sogno da sempre è Mario Draghi. È un uomo molto riservato, ma anche simpatico. Poi certo mi piacerebbe Angela Merkel, l'ultimo personaggio della politica mondiale. Quest' anno però mi è mancata molto Liliana Segre. Questa grande signora di 89 anni che ci ha onorato tante volte con la sua presenza si è chiusa in casa. L'ho chiamata spesso al telefono. Liliana tu sei così coraggiosa, sei sopravvissuta a cose terribili, le dicevo. 'Sono finita in un buco nero, avevo una gran voglia di vivere ma questo virus bastardo che mi impedisce di vedere i nipoti e chi amo è devastante'".

