Non è l'arena, Massimo Carminati libero? Clamoroso Guido Crosetto: "Forse Massimo Giletti..."

Un caso che lascia perplessi, basiti, per non dire sconvolti. Oggi, martedì 16 giugno, Massimo Carminati, il "Nero" di Mafia Capitale, è stato scarcerato. Scaduti i termini di custodia cautelare: così il protagonista principale dell'inchiesta che ha terremotato Roma e i palazzi del potere torna in libertà. Un fatto grave, che fa riflettere, sulla giustizia italiana. Un fatto commentato da Guido Crosetto su Twitter, che tira in ballo Massimo Giletti e Non è l'arena, trasmissione che nelle settimane del coronavirus ha sollevato lo scandalo dei boss mafiosi scarcerati. E il Gigante di Fratelli d'Italia scrive: "Mi sa che a Giletti tocca fare una nuova puntata di Non è l'arena sulle scarcerazioni, visto che oggi anche Carminati se ne è tornato a casa. Ma questa volta 'solo' per la lentezza della giustizia", conclude un velenosissimo Crosetto.

