Massimo Cacciari, ospite ad Un giorno da pecora il filosofo accusa di plagio l'ultimo libro di Matteo Renzi

Massimo Cacciari scatenato come sempre nelle sue ospitate sia in tv che, stavolta in radio, L'ex sindaco di Venezia è stato invitato nel programma di Rai Radio1, Un Giorno da Pecora. Il filosofo e docente universitario si è scatenato contro il governo e in particolare contro Matteo Renzi. "Professore" – hanno chiesto i conduttori – "lei è un avido lettore. Cosa ne pensa del nuovo libro di Matteo Renzi La Mossa del Cavallo? “Si intitola così? Plagio plagio plagio...”

Infine una domanda suli Stati Generali: “Da non credere. In questo momento andrebbe fatto sfoggio della massima concretezza, magari poche cose ma chiarissime, con quattro o cinque punti indispensabili e tecnicamente definiti. Il piano presentato è l’opposto del pragmatismo...”, conclude Cacciari.

