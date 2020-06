Emma Bonino, riflessione amara della senatrice dopo il voto sul Dl elezioni: "Ci sono continue violazioni della Costituzione"

19 giugno 2020 a

Il governo Conte va avanti a spizzichi e bocconi. L'esecutivo anche ieri al Senato non è caduto per un'inezia dopo il voto finale sul dl Elezioni. Alla vigilia era stato annullato per mancanza del numero legale. I senatori erano stati richiamati a Roma in fretta e furia per votare la fiducia ed evitare una crisi di governo. Fiducia approvata, ma secondo il Giornale alla maggioranza giallorossa, nonostante il salvataggio in extremis mancano comunque le idee e pure i numeri.

"Qui", è la denuncia di Emma Bonino, "ci sono violazioni dei regolamenti parlamentari e della Costituzione tutti i giorni. Un giorno o l'altro mi arriverà un sms laconico: il Parlamento è chiuso", commenta amara l'esponete storica dei radicali ed ora senatrice di + Europa.

