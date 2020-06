Marco Travaglio, Augusto Minzolini ironizza: "Lo chiamo faccia di c.? Sta per cerbiatto"

20 giugno 2020 a

Augusto Minzolini offre a Marco Travaglio un po’ della sua stessa medicina. Ultimamente l’editorialista de Il Giornale si rivolge al direttore del Fatto Quotidiano appellandolo “faccia di c.”. Inevitabili i commenti social di chi è curioso di conoscere il termine esatto che si nasconde dietro quell’abbreviazione: “Non pensate a cu*** o ca***, non uso termini offensivi. E sarebbero scontati. Poi lui davanti al giudice ha detto che l’appellativo Minzolingua era satira”. E allora l’ex direttore del Tg1 risponde con la poesia: “La c? Sta per cerbiatto. L’abbrevio perché sarebbe troppo smielato”, ha svelato uno sghignazzante Minzolini. Che poco prima aveva commentato l’indiscrezione su Travaglio che potrebbe cimentarsi come conduttore di un quiz tv insieme a Selvaggia Lucarelli: “La buona notizia è che finalmente ha capito la sua dimensione. La brutta - ha ironizzato - è che conoscendo tipo e amicizie il montepremi del quiz sarà anni di galera e ghigliottina”.

"Faccia di c***, hai capito qual è la tua dimensione": Minzolini brutalizza Travaglio

