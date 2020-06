Antonio Maria Rinaldi, "dopo 2 settimane a Bruxelles...". Orgoglio italiano, tutto in una foto

21 giugno 2020 a

a

a

Orgoglio italiano, ironia e poca voglia di questa Europa. Tutto in una foto, culinaria, un po' in stile-Matteo Salvini, rilanciata sui social dall'altrettanto leghista Antonio Maria Rinaldi. Un primissimo piano golosissimo. E Rinaldi commenta: "Dopo due settimane di Bruxelles un piatto di spaghetti con le vongole e una spruzzatina di bottarga non me la toglie nessuno". A corredo, tre bandierine italiane: già, dopo gli impegni al Parlamento europeo, dopo 14 giorni lontano dall'Italia, la voglia di cibo tricolore per Rinaldi diventa incontenibile.

