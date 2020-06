Mario Draghi, per lo storico Aldo Giannuli un suo ritorno è vicinissimo: "Pd e M5s non si sopportano più"

24 giugno 2020 a

a

a

La tensione tra Pd e M5s si taglia con il coltello. A svelare quanto sta accadendo all'interno del governo è lo storico Aldo Giannuli che, ospite a L'Aria Che Tira, spiega: "Le basi di Pd e 5 Stelle non si sopportano, più scendi alla base e peggio è". A rendere la situazione ancora più grave, oltre all'incognita Regionali, anche il referendum sul taglio dei parlamentari. "A settembre avremo una tempesta economico-finanziaria a livello mondiale peggio di quella del 2008 - prosegue su La7 - ci sarà un referendum per il quale prevedo una vittoria dei sì che comporta di rifare la legge elettorale".

“Scontro molto acceso”. Franceschini sul piede di guerra, l'errore da dilettante di Conte sugli Stati generali

E qui viene il punto perché in uno scenario così drammatico per Giannuli, "potrebbe rispuntare la carta Draghi". Proprio così, sembra che un governo di unità nazione con Mario Draghi, ex numero uno della Bce, non sia poi così remoto. Soprattutto se si pensa che bisogna traghettare l'Italia fuori dalla crisi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.