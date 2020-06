Roberto Burioni sbrocca con Le Iene: "In tribunale piangerete lacrime amare"

24 giugno 2020 a

a

a

Ci risiamo. Le Iene ancora contro Roberto Burioni e il presunto conflitto di interessi. La trasmissione di Italia 1 se ne è occupata nuovamente nella puntata in onda martedì 23 giugno. E, puntualissima, il giorno successivo è arrivata la pesantissima replica del virologo pesarese. Su Facebook, in un lungo post che potete leggere qui sotto, Burioni ha ripetuto: "Non ho conflitti di interesse su Covid-19, non produco farmaci, non sono consulente di case farmaceutiche. Questi sono fatti oggettivi e verificabili. Le Iene mi diffamano e l'incontro che chiedono avverrà in tribunale". Dunque, Burioni si dilunga in altre considerazioni e in un discorso articolato in tre punti. Durissima, la chiusa del post su Facebook: "Il discorso qui si chiude ma ovviamente continuerà in tribunale, dove ognuno risponderà del suo comportamento davanti a un giudice. In questo caso vale il detto che ride bene chi ride ultimo. E io sono certo che - alla fine di questa storia - vedremo il singolare spettacolo di iene che non ridono, ma piangono lacrime amare", picchia duro Burioni.

"La domanda a cui non vuole rispondere. Forse...". Le Iene, cannonata finale a Burioni? Qui si mette male

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.