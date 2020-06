Striscia la notizia, "regalino" a Vittorio Sgarbi: "La deposizione dal Parlamento", quello che pochi avevano notato

26 giugno 2020 a

La cacciata di Vittorio Sgarbi dall'aula di Montecitorio non poteva sfuggire a Striscia la notizia. L'immagine dei commessi che trascinano via di peso il deputato eletto con Forza Italia è destinata a rimanere un cult di questo folle 2020 in Parlamento, e intanto in rete è già diventata un "meme" utilizzata in svariati modi (ad esempio Enrico Mentana l'ha sfruttata per commentare a modo suo le dimissioni di Vittorio Feltri dall'Ordine dei giornalisti).

E Striscia, dicevamo? La banda di Antonio Ricci, su Twitter, ha pensato bene di "omaggiare" il critico d'arte paragonando la sua cacciata niente meno che alla celeberrima Deposizione del Caravaggio, uno dei capolavori dell'arte tutta. Vittorio avrà gradito: un collegamento mentale che pochi avevano fatto, presi dalla bagarre del momento.

