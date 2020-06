Franco Bechis a In Onda sul Mes: "Rischiamo cattedrali nel deserto, così tra qualche anno quando faremo le inchieste..."

30 giugno 2020 a

Pierluigi Bersani è l’ospite principale di In Onda, la trasmissione condotta da David Parenzo e Luca Telese che ha preso il posto di Otto e Mezzo nei palinsesti di La7. Si parla ovviamente del Mes e la tesi dell’ex segretario Pd è che il premier Giuseppe Conte dovrebbe provare a dialogare con alcuni paesi dell’Ue: “Nessuno in Europa ha ancora chiesto formalmente il Mes perché tutti hanno paura dei mercati”. Franco Bechis è invece di altro parere ed esprime i suoi timori a riguardo: “Non vorrei che buttiamo via 37 miliardi per costruire decine di ospedali Covid, visto che ogni sindaco vorrà averne uno vicino. Potrebbero diventare tante cattedrali nel deserto, così poi quando andremo tra qualche anno a fare le inchieste emergerà che abbiamo buttato quei soldi. Prima parliamo di cose serie - è il monito del direttore de Il Tempo - poi diciamo se uno è favorevole o no al Mes”.

