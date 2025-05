Morta Silvia Mattei, sorella delle vittime del Rogo di Primavalle

È morta dopo una lunga malattia Silvia Mattei, sorella di Stefano e Virgilio. La donna, scomparsa all'età di 71 anni, ne aveva solo 19 quando fu vittima con la famiglia dell'attentato politico conosciuto come Rogo di Primavalle. Era la seconda dei sei figli di Mario Mattei. La casa del segretario del Movimento Sociale Italiano fu incendiata dai militanti di Potere operaio. Ossia Achille Lollo, Manlio Grillo e Marino Clavo. Nell'incendio del 1973 morirono il 22enne Virgilio e Stefano, che di anni ne aveva dieci.

Silvia ha passato un'intera vita alla ricerca della giustizia insieme alla sorella Antonella. Negli ultimi anni - ricorda il Secolo d'Italia -, la malattia l’aveva costretta a un ruolo più defilato rispetto ad Antonella. Ma Silvia è sempre stata in prima linea in questa battaglia. È stato così anche in occasione dell’inaugurazione del grande murale dipinto su una facciata delle ex case popolari di via Bernardo da Bibbiena, in cui Stefano e Virgilio trovarono la morte. I funerali di Silvia Mattei si terranno venerdì 30 maggio alle 10 nella Basilica di Santa Croce al Flaminio, in via Guido Reni, a Roma.