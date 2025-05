Giovanni Gentile, un filosofo di dimensione europea per anni dimenticato in patria

Nel 1989 Salvatore Natoli, uno dei più importanti filosofi italiani, pubblicò un breve ma denso libro che intitolò: Giovanni Gentile, filosofo europeo. Si trattò di un evento a suo modo memorabile, per almeno due motivi: perché quel volumetto “sdoganava” Gentile nella comunità filosofica più accreditata (del grande filosofo italiano non era lecito parlare per la sua adesione al fascismo); e perché, lungi dal ridurlo ad un pensatore espressione di un’Italia retriva e provinciale, ne metteva in piena luce la dimensione europea (che in quel frangente significava mondiale).

Questa dimensione, per Natoli, consisteva in due principali elementi: Gentile, così come Croce, pur inserendosi in una tradizione linguistica e filosofica tutta italiana, partecipò a quel vasto e vario movimento di reazione al positivismo che attraversò l’Europa a cavallo fra i secoli XIX e XX; egli, in particolare, smontò, come a loro modo fecero tutti i grandi pensatori del tempo (Husserl, Heidegger, Wittgenstein), le categorie su cui si era costruita la filosofia, ovvero la metafisica, occidentale. Il centro del pensiero gentiliano è, come noto, l’Atto puro, che è qualcosa che sempre ci accompagna e sempre ci trascende, nel doppio senso che non lo afferriamo e in quello che ci si presenta con la più assoluta gratuità e imprevedibilità. Esso, in sostanza, può essere affiancato all’Essere heideggeriano o al pre-categoriale “mondo della vita” di cui parlava Husserl.

L’ATTUALISMO

Ma cosa è propriamente l’Atto dell’“attualismo”, come è definito l’idealismo di Gentile? Egli, per far intendere ai suoi lettori cosa intendesse, usa una metafora particolarmente efficace: ci dice di pensare al fuoco che brucia. Per bruciare, il fuoco ha bisogno della legna, odi qualsiasi altro combustibile, ma esso è appunto qualcosa che va oltre il semplice materiale che lo mette in azione. In sostanza, la legna è la realtà che ci si presenta davanti agli occhi nelle sue mille e svariate forme e il fuoco è il “dio che è in noi stessi”, dopo tutto indifferente alle forme concrete in cui si manifesta ma di cui pure ha necessariamente bisogno (il pensiero di Gentile, per quanto pervaso da un senso profondo di religiosità, si colloca in un orizzonte di immanentismo assoluto).