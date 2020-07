Audio Berlusconi, Minzolini contro Travaglio: "La mutazione della faccia di c***, utilizzatore finale del meccanismo perverso"

01 luglio 2020 a

Marco Travaglio ha scritto un editoriale di fuoco per screditare Silvio Berlusconi, accusato di voler “rifarsi la verginità” con un audio di sette anni fa. Il direttore de Il Fatto Quotidiano definisce le registrazioni “un clamoroso autogol” perché dimostrano “il coraggio del presidente Esposito e degli altri magistrati che condannarono il colpevole Berlusconi resistendo a indicibili pressioni politiche”. Inoltre Travaglio non crede alla “scena del giudice che firma con gli altri quattro colleghi la condanna e poi corre dal Cav per dire che non voleva e non era d’accordo”: un atteggiamento che “la dice lunga sulla serietà, correttezza e attendibilità”. Su Twitter è arrivata la replica di Augusto Minzolini, che non ci va per il sottile quando parla della “mutazione di faccia di c. Travaglio: da giornalista a legale di 5 Stelle, Conte e magistratura politicizzata”. Per l’editorialista de Il Giornale è scontata la posizione del collega: “Lui è ‘l’utilizzatore finale’ del meccanismo perverso che ha messo alle corse il Paese. Un gioco troppo scoperto e Travaglio sarà presto l’avvocato delle cause perse”.

